Mircea Beuran dezminte categoric că ar fi fost membru PSD: „Pentru aceasta, am fost întotdeauna asimilat” (VIDEO)

Mircea Beuran, șeful echipei de medici de la Spitalul Floreasca care a derulat operația în timpul căreia o pacientă a fost cuprinsă de flăcări, a explicat că nu a fost niciodată membru PSD, dar că această etichetă i-a fost pusă după ce a devenit ministru al Sănătății într-o guvernare social-democrată.

„Eu am fost apolitic, pentru că am fost în perioada 2000-2004, în care am avut și câteva luni de ministru al Sănătății, venind de la președinție, dar nu eram membru de partid. Întotdeauna am fost un om de stânga, pentru că a da asistența, a îngriji oameni, a fi lângă el, este o poziție socială. Pentru aceasta, am fost întotdeauna asimilat, fiind nemembru de partid ca și ministru, dar eram într-un guvern al PSD”, a declarat Mircea Beuran, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.