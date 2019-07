Mircea Drăghici, fostul trezorier al PSD, trimis în judecată de DNA (VIDEO)

Unul dintre oamenii de încredere ai lui Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA. Este vorba de fostul trezorier al social-democraţilor, Mircea Drăghici, care este acuzat într-un dosar de delapidare. Acesta ar fi plătit un imobil cu o parte din banii veniţi la PSD, din subvenţiile acordate de către Autoritatea Electorală Permanentă, informează B1 TV.

