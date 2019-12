Mircea Geoană, după 30 de ani de libertate: „Niciodată în istoria noastră milenară nu am fost în mai multă siguranță decât suntem acum, făcând parte din NATO, cea mai de succes Alianță din istoria omenirii”

Niciodată în istoria noastră milenară nu am fost în mai multă siguranță decât suntem acum, făcând parte din NATO, cea mai de succes Alianță din istoria omenirii, a afirmat Mircea Geoană, secretarul general adjunct nord-atlantic, la 30 de ani de la Revoluția Română.

„Acum 30 de ani, istoria Europei si a Romaniei s-a schimbat profund.

O lume se prabusea, o alta era pe cale sa se nasca.

O lume a libertatii, a democratiei, a respectului pentru demnitatea, munca si talentul fiecaruia dintre noi.

O Revolutie aplaudata de o lume intreaga, insa o libertate platitia cu sange de tinerii din Timisoara, Bucuresti si din alte orase ale tarii.

Niciodata in istoria noastra milenara nu am fost in mai multa siguranta decat suntem acum, facand parte din NATO, cea mai de succes Alianta din istoria omenirii. O Alianta care protejeaza peste un miliard de cetateni.

Si mai capabili de progres si autodepasire decat facand parte din Uniunea Europeana, cel mai ambitios proiect al pacii si prosperitatii pe continentul nostru”, a declarat Geoană.

„La ceas aniversar și în pragul Sărbătorilor de iarnă”, secretarul general adjunct al NATO le-a transmis „tuturor romancelor si romanilor de acasa si din intreaga lume un mesaj de speranta, de statornicie si ambitie renascuta pe drumul ales acum 30 de ani, de respect si recunostinta pentru Eroii Revolutiei”.

„La Multi Ani, Romanie Democratica si Euroatlantica!”, a conchis Mircea Geoană.