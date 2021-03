Mircea Iliescu, cercetător la Cambridge: Științific nu există nicio legătură între vaccinul AstraZeneca și acele cheaguri de sânge. EMA spune că beneficiile depășesc riscurile (VIDEO)

Mircea Iliescu, cercetător la Universitatea Cambridge, a comentat decizia anumitor state europene de a suspenda vaccinarea anti-COVID-19 cu serul de la AstraZeneca și Universitatea Oxford, după ce au fost semnalate cazuri de tromboze. El susține că din punct de vedere științific, în acest moment, nu există nicio legătură între vaccinul anglo-suedez și acele cheaguri de sânge.

