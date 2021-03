Mircea Iliescu: Suntem dispuși acum pentru un lockdown de o lună pentru o vară mai normală? Este foarte greu de stăvilit o tulpină infecțioasă nouă fără restricții suplimentare (VIDEO)

Mircea Iliescu, cercetător la Universitatea Cambridge, a comparat luni seară, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" de pe B1 TV, modul ]n care este gestionată pandemia în Marea Britanie și România.

Acesta este de părere că autoritățile și specialiștii din România ar trebui să fie cât se poate de onești cu cetățenii. În plus, Mircea Iliescu a ridicat problema unei carantinări natționale de o lună de zile pentru a stinge focarele de COVID-19 și pentru a spera la o vară cât mai normală.

"Am putea împrumuta precauția, faptul că după ce am trecut prin niște valuri foarte dure și oamenii de știință nu au fost totdeauna ascultați, acum primul ministru [n.r. britanic] îi asculta la litera pe specialiștii și va deschide tara foarte treptate tocmai pentru a nu-și mai asuma niciun risc.

Cred ca va trebui să avem un dialog sincer în România cu cetățenii, suntem obosiți, toată lumea e obosită, dar am trebui sa avem un dialog sincer: Suntem dispuși acum pentru un lockdown de o lună pentru o vară mai normală? Acesta este tipul de dialog care ar trebui să existe, pentru că în momentul de fată, cu astfel de tulpină infecțioasă este foarte greu să o stăvilim fără a avea niște măsuri de restricție mai severe și fără a testa mut mai mult", a propus specialistul.

