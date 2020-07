Mircea Negulescu, reţinut. Fostul procuror „Portocală” este acuzat că a fabricat dovezi în dosarul Tony Blair

Fostul procuror Mircea Negulescu a fost reţinut de procurorii Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie. Din primele informații, cel supranumit Portocală a fost reținut în dosarul „Tony Blair”.

Mircea Negulescu este cel care a instrumentat dosarul, când era la DNA Ploieşti. În 2016, DNA Ploieşti a pus sechestru pe averea lui Sebastian Ghiţă, până la concurenţa sumei de 220.000 euro, în dosarul "Tony Blair".

Alături de Negulescu a fost reținut și un polițist. Cei doi vor fi prezentați joi, în fața judecătorilor, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Dosarul Tony Blair

În Dosarul Tony Blair, Victor Ponta a fost acuzat de procurorii anticorupţie că a aranjat vizita fostului premier britanic în România pentru a câştiga capital de imagine în campania electorală din 2012. Vizita ar fi plătit-o Sebastian Ghiţă, care ar fi dat 220 de mii de euro şi ar fi primit, în schimb, un loc pe listele PSD pentru Parlament.

În perioada când Victor Ponta era lider al PSD, Tony Blair a venit de mai multe ori în România. În campania din 2012, care face obiectul dosarului DNA, fostul premier laburist al Marii Britanii a venit la București, unde a conferențiat la invitația unei fundații finanțate din bani publici și înființate de doi dintre consilierii lui Victor Ponta.

Procurorul Portocală, acuzat de ”fabricarea” dosarului

Potrivit procurorilor, Mircea Negulescu ar fi influenţat declaraţiile martorilor, fiind acuzat că a indus în eroare a organele judiciare.

"La data de 16 iunie 2020, procurorii din cadrul Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus trimiterea în judecată a unui fost procuror (eliberat din funcţie în cursul anului 2019 ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare a excluderii din magistratură) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: cercetare abuzivă, prev. de art. 280 alin. 1 şi 2 din Codul penal; influenţarea declaraţiilor martorilor, prev. de art. 272 alin. 1 din Codul penal (patru infracţiuni); participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare sub modalitatea instigării în formă continuată, prev. de art. 52 alin. 3 din Codul penal în referire la art. 268 alin. 2 din Codul penal rap. la art. 47 din Codul penal şi art. 35 alin. 1 din Codul penal", a transmis Parchetul General.

De unde vine porecla de Portocală

Într-un interviu mai vechi, fostul procuror Mircea Negulescu povestea că porecla de Portocală a primit-o din copilărie. „Porecla vine din copilărie, de altfel o și uitasem pentru că nu mi se spune așa nici, în familie, nici de către prieteni. Am crescut în generația filmului Liceenii, am cântat la chitară, acesta fiind un hobby, iar pentru că instrumentul era de culoare portocalie, mi se spunea Portocală. Prima dată când am reauzit porecla din copilărie a fost în timpul unei anchete penale în 2013, într-un dosar de evaziune și spălare de bani, cu un prejudiciu de 34 milioane de euro, ca parte a unui mesaj de intimidare referitor la o cunoaștere a familiei mele, cu scopul vădit de intimidare, de a mă determina să mă opresc din investigații. Tot în acea perioadă persoane din anturajul celor anchetați, au început să culeagă date și informații în legătură cu mine și familia mea, să organizeze filaje, supravegherea imobilului în care locuiam, supravegherea intrărilor la unitatea de parchet – pentru a observa care sunt persoanele venite la audieri, să caute sau să contrafacă probe în scopul compromiterii mele”, declara Negulescu.