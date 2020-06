Mircea Negulescu a fost trimis în judecată de Secția de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), așa-zisa Secție specială. Fostul procuror de la DNA Ploiești este anchetat într-un dosar în care este acuzat de cercetare abuzivă și influențare a declarațiilor martorilor.



Procurorul Mircea Negulescu era pus sub urmărire penală în noiembrie 2019 – în care se mai lua o măsură disciplinară împotriva sa, și anume excluderea din magistratură – iar acum cazul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit rechizitoriului, în investigarea unui caz ce presupunea fapte de evaziune fiscală și coruperea alegătorilor, Mircea Negulescu ar fi influențat patru martori pentru a da declarații nereale sub pseudonim și ar fi realizat acțiuni de determinare prin constrângere morală a patru persoane, trei dintre acestea fiind audiate atât cu identitate protejată, cât și cu identitate reală. Totul, așadar, în scopul de a proba existența unor fapte evaziune fiscală și corupere a alegătorilor.

