Mircea Sandu a fost trimis în judecată într-un dosar de luare de mită, pe vremea când era președinte al Federației Române de Fotbal (FRF).

De asemenea, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată și a soției acestuia, Elisabeta Sandu, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită.

