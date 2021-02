Miron Cozma ia pensie de victimă a mineriadelor, în valoare de 1.489 de lei

Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, încasează lunar o pensie specială de victimă a mineriadelor, după ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului a luat o decizie în acest sens.

”Pentru mine, e o mare realizare, si pentru mineri. Faptul ca ani de zile Miron Cozma si minerii si-au atras oprobriul public si nimeni nu a facut nimic, guverne si presedinti de tara nu au facut altceva decat sa ii exonereze pe Ion Iliescu si pe toti ceilalti, iata ca Curtea Europeana de la Strasbourg a decis acceptarea mea ca victima in dosar”, declara, in 2015, Miron Cozma, pentru B1 TV.

El a mai spus atunci ca primeste o pensie, ca victima a Mineriadelor, in valoare de 1.489 de lei: ”Vreti sa va arat ca am o pensie de 1.489 lei? Cum am prosperat? Nu am prosperat. Nu am casa. Cu ce am prosperat? Facand 11 ani de inchisoare”.

Pe 13 iunie 2017, Parchetul Militar i-a trimis in judecata pe: Ion Iliescu, la data faptelor presedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala (CPUN) si presedinte al Romaniei; Petre Roman, fost prim-ministru; Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru; Virgil Magureanu, fost director al Serviciului Roman de Informatii, general (rez.) Mugurel Cristian Florescu, adjunct al procurorului general si sef al Directiei Procuraturilor Militare.

De asemenea, au fost deferiti justitiei: amiral (rez.) Emil "Cico" Dumitrescu, la data faptelor membru al CPUN si sef al Directiei Generale de Cultura, Presa si Sport din cadrul Ministerului de Interne; Cazimir Ionescu, vicepresedinte al CPUN; Adrian Sarbu, sef de cabinet si consilier al prim-ministrului; Miron Cozma, presedinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere "Valea Jiului"; Matei Drella, lider de sindicat la Exploatarea Miniera Barbateni; Plaies Cornel Burlec, ministru adjunct la Ministerul Minelor; general (rez.) Vasile Dobrinoiu, comandant al Scolii Militare Superioare de Ofiteri a Ministerului de Interne; colonel (rez.) Petre Petre, comandant al Unitatii Militare 0575 Magurele apartinand Ministerului de Interne; Alexandru Ghinescu, director al IMGB