Ministrul Justiției, Ana Birchall, întrevedere cu reprezentanții MCV: 'Am reluat dialogul pe baze de profesionalism, responsabilitate, transparență'

Misiunea MCV revine în România! O delegaţie a Mecanismului De Cooperare şi Verificare a ajuns marți în tara noastră, pentru a evalua situaţia justiţiei.

Delegația a mers la Curtea Supremă și Ministerul de Justiție.

În cadrul întâlnirii, ministrul Ana Birchall a prezentat progresele înregistrate de România în cadrul MCV și a reafirmat determinarea autorităților române de a continua analiza tehnică a fiecărui punct din raportul MCV, în vederea ridicării acestuia.

„România este o țară profund atașată valorilor europene și statului de drept, preocupată de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor săi și ale cetățenilor europeni. Apreciem deschiderea colegilor de la Bruxelles pentru un dialog constructiv în scopul identificării celor mai bune soluții. Autoritățile române vor continua acest dialog instituțional și transparent cu reprezentanții Comisiei, în vederea ridicării Mecanismului de Cooperare și Verificare”, a subliniat ministrul român al justiției, potrivit unui comunicat transmis presei.

Birchall a declarat că dialogul cu delegația a fost transparent, bazat pe profesionalism și responsabilitate. Ministrul a mai precizat că obiectivul principal al României este ridicarea MCV-ului.

,,Am avut întâlnire cu reprezentanții Comisiei MCV. Vreau să vă spun că a fost o întâlnire foarte bună. Am reluat dialogul pe baze de profesionalism, responsabilitate, transparență, lucru care a fost salutat și noi, la rândul nostru, am salutat prestanța colegilor de la Bruxelles. Vreau să vă spun că România este, a fost și va rămâne o țară profund atașată valorilor europene și statului de drept, precum și apărării drepturilor și libertăților fundamentale atât ale cetățenilor României cât și ale cetățenilor europeni. (...)

A fost o întâlnire bazată pe onestitate, pe transparență. Ne-am ascultat fiecare și eu cred că e un foarte bun început, până la urmă, obiectivul principal al României este ridicarea MCV-ului și acest obiectiv atât de important pentru România. Sper eu să poată fi realizat cât de curând posibil. Și nu depinde decât de noi acest lucru”, a declarat ministrul Justiției.