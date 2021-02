Misiunea roverului Perseverance pe Marte. Ce speră NASA să descopere pe Planeta Roșie

Roverul NASA Perseverance a aterizat pe Marte, joi, pentru a cerceta de o manieră directă dacă a existat vreodată viață pe planeta roșie. Roverul a străbătut aproape 480 de milioane de kilometri, iar călătoria navei a fost un succes, potrivit CNN.

Perseverance a devenit al treilea „vizitator-robot” care vine de pe Pământ și aterizează pe Marte în această lună. Alte două nave, Hope din Emiratele Arabe Unite și Tianwen-1 din China, au intrat pe orbită în jurul Marte.

NASA a publicat pe Twitter momentul în care roverul Perseverence a ajuns pe Marte, iar echipa aplaudă și se bucură.

