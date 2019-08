Misterul pozei cu mașina criminalului Gheorghe Dincă: De ce nu a ajuns poza vehiculului de la DIICOT Craiova la Poliția Caracal timp de 3 luni? (VIDEO)

‘Ia-mă nene’ le-a costat viața pe Alexandra și Luiza. Cazul este cu atât mai revoltător cu cât mașina lui Gheorghe Dincă se afla deja la dosarul Luizei, care fusese dată dispărută de la jumătatea lunii aprilie.

Criminalul a fost găsit după ce un copil le-ar fi indicat polițiștilor că Alexandra s-a urcat într-o mașină gri.

Astfel, în noaptea de 25 spre 26 iulie, procurorul DIICOT de la Craiova trimite fotografia la Caracal, pentru a se vedea dacă este vorba despre aceeași mașină.

De menționat este faptul că în tot acest timp NIMENI nu a identificat și verificat șoferul mașinii, adică pe criminalul în serie Gheorghe Dincă.

Jurnalistul Tudor Barbu a reluat, luni, în cadrul emisiunii ‘Se întâmplă acum’, firul misterului pozei cu mașina lui Dincă.

