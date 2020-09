Mitrache, petreceri în restaurantul ilegal cu șefi din poliție și antidrog. Ce spune Dan Cristian Popescu despre implicarea lui Nicușor Dan (VIDEO)

Noi detalii ies la iveală în cazul restaurantului construit ilegal în parcul ”Orășelul Copiilor” din Sectorul 4, caz în care candidatul la Primăria Capitalei, Nicușor Dan, a intervenit pentru oprirea demolării acestuia. Mai exact, Mitrache organiza petreceri, pe vremea când avea restaurantul, cu persoane din poliție, șeful Agenţiei Naţională Antidrog, Costi Negoiță, și alte persoane care pot fi catalogate ca fiind în conivență cu lumea interlopă, potrivit unor informații dezbătute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat dacă Nicușor Dan a procedat corect implicându-se în acest caz, Dan Cristian Popescu, candidatul PSD la Primăria Sectorului 2, a declarat că nu așa este normal să procedeze un parlamentar și a spus că Nicușor Dan a acționat cu dublu standard.

”Nu este. Întradevăr când vine cineva în audiență la un parlamentar nu poți să ști CV-ul omului sau cazierul. Un parlamentar acționează prin petiții scrise. Trimite să ceară un punct de vedere de la o altă instituție în scris pentru a evita orice fel de discuție (...) În momentul în care te apuci să suni la primării, mai ales când este un litigiu în instanță, adică ce poți să faci tu când ei se judecă?! Un judecător vede actele și decide cine are sau nu dreptate. Asta mi se pare foarte ciudat. Și, acum, pot crede că nu știa Nicușor Dan ce face ”câinele” (Mitrache, n.r.) toată ziua, dar să aperi un restaurant făcut ilegal într-un parc (...) Nicușor Dan a acționat cu dublu standard: pe de-o parte apără, și și-a făcut un nume din apărarea spațiilor verzi, pe de altă parte apără și pe cei care....”, a menționat candidatul PSD la Primăria Sectorului 2.

Totodată, acesta a mai spus că în parcuri se poate construi doar cu anumite funcțiuni și pe o suprafață foarte mică.

”De exemplu pentru funcțiuni sportive, pentru funcțiuni de alimentație publică, dar pe 15% din terenul respectiv, maxim”, a declarat el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.