Mitropolitul Teofan atrage atenţia asupra încălcării libertăţii religioase în contextul în care doar ieșenii se pot închina moaștelor Sf. Parascheva (VIDEO)

Pelerinajul de Sfânta Parascheva nu va mai avea loc. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a decis ca toate evenimentele să fie anulate, iar racla cu moaştele să rămână în biserică. Decizia este o premieră şi a fost luată după a anunţul autorităţilor că pelerinajele sunt interzise din cauza epidemiei de coronavirus.

Mitropolitul Teofan al Moldovei şi Bucovinei, a declarat, joi, că decizia autorităţilor de a interzice celor care nu au domiciliul în Iaşi să participe la evenimentele dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva este discriminatorie.

Mitropolitul Teofan susţine că măsura, care a fost adoptată pentru prima dată în istorie, „încalcă numeroase prevederi legale şi principii internaţionale ce protejează libertatea de manifestare religioasă”.

"Moldova trăieşte în aceste zile una dintre cele mai triste perioade din istoria sa. La durerea provocată de faptul că mulţi semeni de-ai noştri sunt atinşi de noua epidemie se mai adaugă şi decizia autorităţilor de a interzice celor care nu au domiciliul în Iaşi să pătrundă în spaţiul Mitropoliei, unde se află racla cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Interdicţia este respectată până-ntr-atât încât s-a ajuns ca în jurul Mitropoliei să fie mai mulţi reprezentanţi ai forţelor de ordine decât închinători. Este efectul unei măsuri discriminatorii, care încalcă numeroase prevederi legale şi principii internaţionale ce protejează libertatea de manifestare religioasă. Este o situaţie foarte greu de înţeles şi de acceptat. Credincioşii care vin în Iaşi cu diferite motive, la spital, la cumpărături, la instanţele judecătoreşti sau la locul de muncă, dacă nu au domiciliul în Iaşi, nu se pot închina la Sfânta Parascheva. Părinţii care sunt pentru câteva zile în vizită la copiii lor nu pot să-şi împlinească dorinţa închinării la sfintele moaşte, deşi au venit la Iaşi şi pentru aceasta. Nici studenţii şi elevii aflaţi în Iaşi care nu au încă viza de flotant nu se pot apropia de Catedrala Mitropolitană", a afirmat mitropolitul Teofan, potrivit basilica.ro.

Mitropolitul Moldovei spune că este pentru prima dată când moaștele Sfintei Parascheva sunt văzute altfel decât izvor de alinare pentru cei bolnavi și năpăstuiți.

"Este pentru prima dată, cred, în istoria Moldovei, când se întâmplă aşa ceva. Au fost invazii, războaie, molime de tot felul, regimuri totalitare. Sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva au fost dintotdeauna izvor de alinare, de vindecare şi de întărire, iar oamenilor li s-a permis să se apropie de ele. Astăzi, au ajuns să fie considerate sursă de contaminare. De şapte luni, Biserica s-a implicat cu toate forţele sale pentru ocrotirea sănătăţii oamenilor. Şi o va face în continuare. Credincioşii au suportat restricţii severe privind libertatea de manifestare a convingerilor religioase în numele luptei împotriva molimei. Totul are, însă, o limită peste care, dacă se trece, nu este bine pentru nimeni", a adăugat mitropolitul Moldovei.



El şi-a cerut scuze faţă de preoţi şi credincioşi pentru situaţia creată şi a făcut un apel către preoţi să oficieze zilnic Sfânta Liturghie.



CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

Imagini fără precedent la Catedrala Mitropolitană din Iași, după ce Mitropolia Moldovei și Bucovinei a transmis miercuri seară, că renunță la toate evenimentele. Pentru rugaciune, în curte, se intră doar cu buletinul, deoarece credincioşii trebuie să demonstreze ca sunt de-ai locului. Autoritatile au mobilizat zeci de forțe de ordine pentru verificări.

„Din Municipiul Iaşi, nu din judeţul Iaşi. Vi se pare normal să nu pot să vin să mă închin la Sfânta Parascheva?”, spune un român.

Pelerinajul la moaştele Sfintei Parascheva, de la Iaşi, este unul inedit în acest an.

Pentru prima dată în ultimul secol, credincioşii din toată ţara nu au voie să meargă în pelerinaj, din cauza pandemiei de coronavirus.

În același timp, autoritățile au stabilit că accesul în curtea Catedralei se face doar cu buletinul. Nici cei care au domiciliul în alte localități din județul Iași nu mai pot intra în curtea Catedralei Mitropolitane.

Ieşenii nu s-au închesuit la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, descurajaţi de condiţiile şi rigorile anunţate de autorităţi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.