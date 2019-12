Imagini şocante surprinse la Spitalul Judeţean Braşov. Un clip realizat de deputatul Emanuel Ungureanu arată mizeria de nedescris de la subsolul spitalului. Praf, rugină, gunoaie şi mucegai se găsesc în vestiarele personalului medical, dar şi pe holurile şi în baia spitalului.

"5 minute de mizerie absolută" a fost denumit filmuleţul postat de Emanuel Ungureanu în mediul online. Imaginile cu holurile sinistre par mai degrabă desprinse din filmele horror, dar aceasta este de fapt realitatea anului 2019 în Spitalul Judeţean Braşov.

Deputatul USR acuză faptul că, din acest focar de infecţie, medicii si asistentele merg direct la pacienţi.

Deputatul spune că a făcut această filmare sâmbătă seară, după ce vorbit cu o pacientă infectată cu stafilococ auriu în luna mai, în secția de Ortopedie a acestei "bombe biologice".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.