E adevărat, abia acum a apărut: Misterul Elodiei Ghinescu, elucidat! Unde a dispărut, de fapt, fosta avocată...

Elodia Ghinescu a fost ucisă în urmă cu 11 ani, însă moartea ei rămâne încă un mister.

ANAMARIA PRODAN ȘI-A LĂSAT FANII MASCĂ! A FOST PRINSĂ APROAPE DEZBRĂCATATĂ ÎN DORMITOR: CU CE BĂRBAT ŞI-A FĂCUT DE CAP (GALERIE FOTO)

Anchetatorii au încercat să facă lumină în acest caz și au vorbit deschis despre ceea ce s-a întâmplat în noaptea dispariției avocatei și mai ales despre greșelile care l-au dat de gol pe autorul faptei, soțul Elodiei.

DOLIU LA PRO TV! ANUNȚ ȘOC DESPRE PAVEL BARTOŞ! DIN PĂCATE, ACUM TOTUL SE CONFIRMĂ!IMAGINI DE LA LOCUL TRAGEDIEI (GALERIE FOTO)

”Tot dormitorul are trei straturi de vopsea. In locul in care s-au descoperit urme sunt cinci straturi de vopsea. ceea ce inseamna ca dupa producerea decesului si stropirea peretului s-a mai aplicat un strat de glet si un strat de vopsea. Sub parchet s-a gasit o cantitate, o urma care ne-a dus al concluzia ca a fost o cantitate apreciabila de sange, datorita marimii pe care s-a intins. Aceste doua lucruri ne-au determinat sa credem ca locul producerii crimei este in dormitor intre pat si perete”, a spus comisarul sef Vasile Viorel.

INCENDIAR! MĂDĂLINA GHENEA, PRINSĂ ÎN FAPT CU MILIONARUL! VEZI AICI UNDE I-A PUS MÂNA (GALERIE FOTO)

Anchetatorii banuiesc ca arma crimei ar fi fost pistolul politistului: ”Este cert ca a fost un obiect care a produs tegumentului o leziune astfel incat corpul uman a putut sa sangereze. Acum care obiect a fost nu putem aprecia cu certitudine. Poate fi cutit, poate fi tocul pistolului, pistolul folosit ca obiect vulnerant, nu ca arma de foc”.