Modificările propuse la Legile Justiţiei vor fi anunţate miercuri. Klaus Iohannis afirma că acestea au fost "ciuntite” de PSD și trebuie corectate

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, va organiza, miercuri, o conferinţă de presă, la sediul Ministerului Justiţiei, în care va prezenta care sunt modificările propuse pentru Legile Justiţiei. Este vorba despre Legea 303 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, a anunţat, marţi, MJ.

Propunerile de modificare a Legilor Justiției, anunțate miercuri

Aceste modificări au loc în contextul în care preşedintele Klaus Iohannis afirma că Legile Justiţiei au fost "ciuntite” de PSD şi că social-democraţii au vrut să controleze justiţia. Șeful statului a precizat că Legile Justiţiei trebuie corectate şi a solicitat Guvernului şi ministrului Justiţiei să facă acest lucru.

"Însă legile încă nu au fost corectare şi în acest sens am avut solicitarea către Guvern şi ministrul Justiţiei să fie reparate legile justiţiei care au fost duse într-o formă nepotrivită de majoritatea pesedistă. Am mare speranţă că deja vom avea în această toamnă proiectele care să repare legile Justiţiei şi să dea procurorilor, judecătorilor posibilitatea să judece aceste dosare restante”, concluziona preşedintele Iohannis.

În aceeaşi zi, Ministerul Justiţiei anunţa că va lansa proiectele reparatorii ale legilor justiţiei în dezbatere publică în cursul lunii septembrie.

"Ministerul Justiţiei salută declaraţia Preşedintelui Iohannis privind legile justiţiei! Ministerul Justiţiei va lansa proiectele reparatorii ale legilor justiţiei în dezbatere publică în cursul lunii septembrie", arătau reprezentanţii MJ.

Potrivit acestora, pe lângă legile justiţiei, vor fi puse în dezbatere publică şi alte legi importante pentru sistemul judiciar, tot în luna septembrie.

ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!

Ce spunea Klaus Iohannis despre Legile Justiției

Președintele Klaus Iohannis a declarat că din această toamnă vor începe discuțiile pentru repararea Legilor Justiției, ciuntite de PSD în încercarea „de a pune mâna pe Justiție”. Șeful statului a precizat că, odată legile îndreptate, lupta anticorupție va prinde din nou viteză.

Declarația vine în contextul în care Avocatul general al Curții de Justiție a UE (CJUE), Michal Bobek, a arătat că înființare Secției Speciale pentru investigarea magistraților încalcă legislația UE. El a criticat și numirea interimară a şefului Inspecţiei Judiciare.

„Este o propunere a Avocatului General, decizia o va lua Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Aceste propuneri sunt, și nu întâmplător, lucruri pe care le-am spus și eu, și PNL și societatea civilă, când PSD s-a apucat să distrugă Legile Justiției, încercând să pună mâna pe Justiție, Mă bucur că, iată, Avocatul General de la CJUE are exact aceeași opinie pe care am avut-o și eu. Vă aduceți aminte că exact acestea au fost argumentele cu care am atacat atunci modificările împinse de PSD la Legile Justiției. E o încurajare pentru noi.