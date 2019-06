În fiecare an, în sâmbăta de dinaintea Duminicii Rusaliilor, se pomenesc morții, zi ce mai poarta numele de Moșii de Vară.

Pentru că nici sărbătoarea Rusaliilor nu are o dată fixă, nici Sâmbăta morților nu are. Anul acesta, Moșii de Vara 2019 se vor praznui sambata, 15 iunie.

Ce se dă de pomană de Moșii de vară 2019

Tot ce se da de pomana de Mosii de Vara trebuie sa fie nou si proaspat. De Rusalii se obisnuieste sa se imparta in vase de lut (cani, strachini) pictate cu motive florale. De mancare se gateste orez cu lapte sau gris cu lapte, iar canile sunt umplute cu vin, apa sau lapte. In unele sate bucovinene „Mosii de vara” incep inca in dimineata sambetei de Rusalii, cand pomenile amintite mai sus se trimit pe la casele vecinilor.

Dar ritualul de pomenire are loc mai ales in cimitire, unde mormintele sunt curatate si impodobite din timp, iar lumanarile arrtilor si intoarcerea lor fara incid intreaga perioada in care se desfasoara ceremonialului de pomenire. In unele zone geografice mormintele se impodobesc cu ramuri de tei sau nuc. Impacarea sufletelor modente in morminte depind de bogatia ofrandelor (pomenilor) si de respectarea ritualului.