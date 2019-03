Un antreprenor sucevean a construit din bani proprii primul şi singurul metru de autostradă din Moldova (VIDEO)

Antreprenorul sucevean Ştefan Mandachi a construit primul şi singurul metru de austostradă din Moldova, între Voroneţ şi Putna. „Monumentul autostrăzii” va fi inaugurat pe 15 martie, aceasta fiind o formă inedită de protest față de faptul că România nu are autostrăzi. Tot în semn de protest, la ora inaugurării, Mandachi va suspenda timp de 15 minute activitatea restaurantelor şi hotelurilor pe care le administrează.

Singurul metru de autostradă din Moldova, care a costat circa 4.500 de euro, a fost realizat în şapte ore cu o echipă de 17 muncitori, a anunțat afaceristul, într-un clip pe Youtube.

Ştefan Mandachi a ținut să precizeze că nu vrea să candideze pentru vreo funcție, nu e membru de partid și nu-și dorește decât ca România să aibă autostrăzi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.