Trupa Pink Floyd a lansat o versiune inedită a piesei „High Hopes", de pe albumul „Division Bell", lansat în 1994. Cântecul face parte dintr-o serie de materiale discografice pe care muzicienii o vor lansa sub titlul „The Later Years", în luna noiembrie, relatează B1TV.



Aceasta reprezintă versiunea iniţială a melodiei care a închis albumul „Division Bell", lansat în 1994.

Varianta publicată online vineri se concentrează în principal asupra partiturii vocale susţinute de David Gilmour.

Versurile sunt uşor schimbate iar intervenţia la chitară solo are o abordare diferită faţă de varianta consacrată.



Nouă variantă a piesei „High Hopes" face parte dintr-un set de materiale discografice ale trupei Pink Floyd, denumit „The Later Years", ce va fi lansat pe 29 noiembrie. Setul conţine 16 CD-uri cu albume remixate, materiale audio nelansate, concerte şi filmări nemaivăzute până acum. În total sunt peste 13 ore de materiale nelansate ale trupei.

După înlocuirea lui Syd Barrett cu chitaristul David Gilmour, trupa Pink Floyd a cunoscut adevăratul succes. Albumele lor tematice, „The Dark Side of the Moon" (1973), „Wish You Were Here" (1975), „Animals" (1977) și „The Wall" (1979), s-au bucurat de succes internaţional şi astfel, Pink Floyd a devenit una dintre cele mai influente și pline de succes trupe de rock din toate timpurile. Grupul a vândut peste 75 de milioane de albume muzicale doar în Statele Unite și peste 200 de milioane de albume în restul lumii.

Versiunea nouă

Versiunea originală