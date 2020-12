Moment emoționant în direct, la 3 decenii de la Revoluție, pe B1 TV: „Sunt o mamă al cărei copil e de 31 de ani în pământ..." (VIDEO)

Marți, 22 decembrie, o mamă al cărei fiu a murit la Revoluție, a intrat în direct, pentru B1 TV, în emisiunea lui Tudor Barbu, „Se întâmplă acum". Femeia a dezvăluit momentele de groază prin care a trecut în urmă cu 31 de ani, care au marcat-o pe viață.

De asemenea, femeia s-a plâns de modul în care societatea românească a ajuns, în ciuda mișcării pline de entuziasm din 1989.

„Sunt o mamă al cărei copil e de 31 de ani în pământ, la Cimitirul Eroilor. Pentru cine? Pentru acest popor? Nu merita acest popor sângele copiilor noștri, pentru că și-a bătut joc de el. Criminalii, după 22 decembrie au omorât 860 de tineri care aveau și ei dreptul la viață, pentru că ieșiseră și ei în Piața Universității.

Nu a fost omorât la ordinul lui Ceaușescu, a scăpat. Când să se bucure de libertatea pentru care a ieșit în stradă, mi l-au omorât ei, care împărțeau România în spatele ușilor închise. Când era sânge pe jos, atunci împărțeau țara și banii. Ei ne-au omorât 860 de tineri. Marea rușine este a justiției, a magistraților din România. La 860 de inimi de copii, de mame și de tați li s-a luat dreptul de a se bucura pentru dreptatea din 1989", a declarat femeia îndurerată.

„Am plătit cu sânge și durere. Eu nu am Crăciun, nu am Revelion. Eu în ziua de Crăciun, alergam să-mi aduc copilul de la morgă. Am venit cu hainele lui pline de sânge. De ce? Cine l-a omorât? Brateș, la televiziune, prin acel apel la instigare la omor, deosebit de grav.Aflase că nu mai avea de trăit decât câteva luni, așa că a vrut să își facă ordine în viață. A chemat preotul și i-a cerut ceva neașteptat: Să fie înmormântată cu o furculiță în mână. Motivul este tulburător

21 de ani, 4 luni și 10 zile, născut în aceeași zi și lună cu mama lui. Eu nu mai am Crăciun și Revelion de 31 de ani. Criminalii sunt liberi, cei care ne-au omorât copiii în curtea televiziunii. A murit în curtea televiziunii, împușcat, în noaptea de 22 spre 23, la ora 4:15. Unde au dispărut toate fișele? (...) Era sportiv, și-a revenit după 12 ore de comă. În Ajun, inima lui s-a oprit pe masa de operație. Este probabil singurul caz dintre toți copiii în cazul cărora medicii au avut șansa să-l salveze", a mai transmis mama băiatului ucis la Revoluție.

La 31 de ani de la Revoluție, încă nu se știe cine a tras în manifestanți. Justiția nu a oferit un verdict ferm, motiv pentru care în spațiul public continuă să planeze tot felul de mesaje contradictorii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.