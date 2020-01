Moment istoric. A început prima misiune a unei grupări NATO cu un ofițer român la comandă, ce se va desfășura la bordul unei nave românești

Un ofițer român este la comanda unei grupări NATO în premieră și, mai mult decât atât, acest lucru se va întâmpla de la bordul unei nave a Forțelor Navale Române, a afirmat viceamiralul dr. Alexandru Mîrșu, la ceremonia de plecare în misiune a echipajului puitorului de mine şi plase „Viceamiral Constantin Bălescu”, potrivit Agerpres.

Echipajul puitorului de mine şi plase „Viceamiral Constantin Bălescu”, din dotarea Forţelor Navale Române, se află în premieră la comanda grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor SNMCMG - 2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2).

Ceremonia de plecare în misiune a avut loc, luni, în Portul Constanța, iar la eveniment au participat familiile militarilor, dar și oficialități militare și civile, printre care viceamiral dr. Alexandru Mîrşu, șeful Statului Major al Forțelor Navale.

„Asistăm astăzi la un moment deosebit în evoluţia şi istoria Forţelor Navale. Este pentru prima dată când un ofiţer român este la comanda unei grupări NATO şi, mai mult decât atât, acesta va comanda gruparea de la bordul unei nave a Forţelor Navale Române, puitorul de mine şi plase «Viceamiral Constantin Bălescu». Astăzi, Forţele Navale Române scriu o nouă pagină de istorie. Prin atribuirea acestei comenzi, NATO a certificat personalul şi nava puse la dispoziţie de Forţele Navale Române, ajungându-se la nivelul de pregătire şi interoperabilitate necesare îndeplinirii sarcinilor şi misiunilor specifice forţelor navale permanente ale NATO”, a spus Mîrșu.

Nava Forţelor Navale Române pleacă în misiune pentru şase luni în Marea Neagră şi Marea Mediterană, alături de nave militare din Bulgaria, Germania, Italia, Spania şi Turcia.

„Dacă până acum am contribuit cu nave sau cu personal în comanda grupării, acum suntem la comanda unei grupări NATO. A fost un drum lung, ce a început acum mai bine de 25 de ani, atunci când Forţele Navale Române au găzduit şi participat, pentru prima dată, la activităţile parteneriatului pentru pace. De atunci, personalul şi navele Forţelor Navale Române au participat la numeroase operaţii şi exerciţii maritime aliate. (...) În tot acest interval de timp, ne-am schimbat modul de gândire, am dezvoltat noi capabilităţi şi proceduri şi am crescut treptat nivelul de interoperabilitate cu forţele maritime ale Alianţei. A fost multă muncă, mult efort, dar suntem mândri că am ajuns aici. Este o mare onoare, dar în acelaşi timp şi o mare responsabilitate. Prin asumarea acestor responsabilităţi, Forţele Navale ale României, România însăşi arată că suntem capabili şi că putem furniza Alianţei forţe şi mijloace necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor maritime, demonstrăm că suntem un aliat de încredere, un adevărat contributor la securitatea regională şi Europeană”, a mai adăugat Mîrșu.