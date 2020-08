Moment special, în Sectorul 5: Eveniment cu artiști mari, muzică și voie bună în Parcul Sebastian, dar și cu reguli de protecție sanitară (VIDEO)

Moment special în București, cu muzică, dans şi multă, multă bună-dispoziţie! În Parcul Sebastian din Sectorul 5 al Capitalei au fost organizate „Serile Estivale", un prilej perfect pentru ca oamenii să se bucure de prezenţa pe scenă a unor mari artişti, precum Irina Loghin sau Corina Chiriac. În cele patru ore cât a durat evenimentul, toată lumea a zâmbit, s-a mişcat pe acorduri muzicale, dar a şi respectat cu stricteţe regulile de protecţie sanitară impuse de organizatori.

La „Serile Estivale” din Parcul Sebastian, Irina Loghin a încântat publicul, aşa cum perfect o face de ani şi ani. Lumea a ascultat-o cu sufletele fericite. Pe scenă, au urcat şi alți artiști mari, precum Corina Chiriac, marea surpriză a evenimentului, sau Constantin Enceanu. Cand a venit rândul lui Florin Vasilică şi al grupului „Teleormanul", oamenii s-au încins serios la dans, dar nu în grupuri, ci la distanţă unul de celălalt, așa cum o cer regulile de protecție sanitară.

Cu greu s-a putut sta pe scaune la auzul muzicii tradioţionale. Acordurile au răsunat în parc şi au încântat chiar şi trecătorii.

Aceasta a fost cea de a treia ediţie a evenimentului „Seri Estivale” în Sectorul 5, din Parcul Sebastian. În faţa bucureştenilor s-au prezentat şi tineri taletanţi, precum elevii Mihaelei Cernea, solista trupei Class.

Publicul spectator a respectat regulile impuse la eveniment. Organizatorii au amplasat 200 de scaune la distanţă de doi metri unul faţă de celălalt. De asemenea, spaţiul a fost delimitat cu garduri de protecţie. Spectatorilor li s-au pus la dispoziţie şi măşti, şi dezinfectant.

Evenimentul a fost presărat numai cu momente speciale, de la spectacole, la workshop-uri.

Evenimentul „Seri Estivale” a durat patru ore. Au fost ore de relaxare şi de încărcare cu energie pozitivă pentru bucureşteni. Organizator al evenimentului a fost Primăria Sectorului 5 prin Centrul Cultural si de Tineret „Ştefan Iordache".

