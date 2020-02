Momente de groază pentru o mamă și doi copii din Brașov: Mascații au descins la adresa greșită, în căutarea unui suspect de infracțiuni informatice (VIDEO)

O mamă şi doi copii din Braşov au trecut prin momente de groază după ce s-au trezit cu mascaţii în casă, relatează B1 TV.

Forţele de ordine căutau o persoană suspectată de infracţiuni informatice, însă au greşit adresa. După 35 de minute, poliţiştii s-au convins că au greşit şi au continuat căutările în corpul de clădire pentru care aveau mandat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.