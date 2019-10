Exclusiv online

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a vrut să verifice situația paturilor din salonele Spitalului de Psihiatrie din Iași, dar s-a trezit flancat de 6 angajați ai spitalului care au și sunat la 112. Acesta a intrat nestingherit în interiorul spitalului fără să fie întrebat unde merge și la un moment dat, când a spus cine este, angajații spitalului au devenit recalcitranți și au chemat juristul instituției și poliția, care însă nu au luat nici o măsură în privința deputatului. Acesta avea informații ca la acest spital sunt saloane în care sunt și 26 de paturi și a vrut să filmeze situația pentru a avea dovezi.

„Eu dacă vin la fața locului, filmez condițiile, atunci nimeni nu mai poate să nege că ceea ce spun eu e conform cu realitatea. Ei au avut o problemă cu accesul meu într-un loc unde spuneau că e maximă siguranță, dar eu am arătat că am intrat fără nici un fel de problemă, așa de maximă siguranță era. Nu m-a oprit nimeni până acolo, ei au devenit agitați doar când au aflat cine sunt și care e scopul vizitei. Au venit 6 de peste tot, a venit un jurist pe care l-am întrebat dacă a consumat alcool și nu a negat atunci, am mirosit că ar fi beat. M-au înconjurat portăreii, tot felul de indivizi în condițiile în care eu am anunțat cine sunt și am zis că aștept până să pot să filmez”, a declarat Ungureanu pentru B1.ro.

Altă problemă sesizată de deputat a fost starea deplorabilă în care se află clădirile în care își desfășoară activitatea spitalul.