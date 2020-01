Momente halucinante la Spitalul Județean din Reșița. Un pacient a fost bătut de mai mulți angajați, inclusiv cu o mătură (VIDEO)

Scene pe cat de socante, pe atat de revoltatoare, la SpitalulJudețean din Reșița! Un pacient a fost bătut cu bestialitate, chiar de un brancardier, pe holurile Unității de Primiri Urgențe, relatează B1 TV.



Mai mult, ceilalti angajati ai spitalului, in loc sa-i sara in ajutor barbatului lovit, sar si ei la bataie si se napustesc asupra bietului om. Conducerea spitalului a demarat o ancheta, iar politistii s-au autosesizat, pentru ca niciun reprezentant al spitalului nu s-a sinchisit sa anunte politia.

In imaginile care au fost transmise, live, pe o retea de socializare, se vede clar cum brancardierul il cearta, il imbranceste si il loveste pe barbatul care se vaita.

Se pare ca este vorba despre un om al strazii, care a venit la spital pentru ca se simtea rau, insa, a ajuns in mainile brancardierului.

Desi pacientul era lovit cu salbaticie, inclusiv cu o matura, pe holurile Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean, nimeni dintre medici, asistente sau alti brancardieri nu i-a sarit in ajutor bietului om.

Mai mult, colegii brancardierului au sarit sa...il "ajute" pe individ si i-au mai dat cateva pacientului.

Revoltati si ingroziti, ceilalti pacienti au filmat scenele socante.

Cu nonsalanta, reprezentanții spitalului spun că în ultima perioadă nu ar fi fost depuse plângeri sau sesizări în acest sens.

In cele din urma, conducerea a demarat o ancheta.„ Cei 3 angajați ai spitalului, respectiv doi infirmieri și un brancardier, au fost convocați pentru luni, 27 ianuarie, ora 12.00, în fața Comisiei de Disciplină. Aceasta este formată din directorul medical, un jurist, medicul-șef de secție, asistentă-șefă etc. Vom lua cu siguranță măsurile impuse, a declarat managerul spitalului, Waldemar Murgu.

Dupa ce au vazut imaginile, politistii s-au autosesizat si fac verificari.

Spitalul Județeancare aparține de Consiliul Județean Caraș-Severin.

