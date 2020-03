Momentul când timpul a stat în loc: 43 de ani de la cutremurul din `77, când sute de oameni au pierit și zeci de clădiri s-au prăbușit (VIDEO)

Azi se împlinesc 43 de ani de la tragicul cutremur din 1977, când sute de oameni şi-au pierdut viaţa, iar zeci de clădiri s-au prăbuşit. Cutremurul a durat 55 de secunde, iar efectele au fost dramatice, atât în Capitală, cât şi în ţară. Mii de oameni au fost prinşi sub dărâmături, iar autorităţile au lucrat la fac continuu.

La ora 21:22 Bucureștiul a fost lovit de un cutremur de 7.4 grade pe scara Richer care a devastat orașul și zeci de alte localități din România. Dar cea mai afectată a fost capitala, s-au înregistrat peste 1424 de morți .Cutremurul a durat aproape un minut, distrugând mii de locuinţe şi făcând peste 11.000 de victime.

S-a dus o luptă neîncetată, zile în şir, pentru scoaterea supravieţuitorilor de sub dărâmături. Au fost aduşi chiar şi specialişti din Elveţia, însoţiţi de câini dresaţi pentru salvarea victimelor. Au fost găsiţi supravieţuitori chiar şi după 11 zile de la cutremur. Pentru salvarea celor vii, însă prinşi sub dărâmături, pompierii şi militarii au răscolit prin dărâmături zile în şir, iar pagubele s-au ridicat la echivalentul de astăzi a două miliarde de euro. Misiunea salvatorilor a fost îngreunată de pana de curent generată de seism, dar şi de panica generală.

La acea vreme România era condusă de Nicolae Ceaușescu care participa la o vizită oficială în Nigeria. Imediat după cutremurul din 4 martie un secretar de stat s-a dus peste acesta în timpului unui banchet și i-a șoptit la ureche ce s-a întâmplat în România. Ceausescu a anunțat imediat liderul Nigerian despre situația din România, iar la 10 minute a plecat împreună cu delegația sa și Elena Ceauseșescu spre România. În noaptea din 5 martie soții Ceaușescu au ajuns în capitală, dar nu înainte de a da ordine despre ce trebuie făcut cu marele dezastru care a măturat România.

După seismul din 4 martie, la ora 2:00 a zilei de 5 martie 1977 s-au înregistrat replici mult mai mici față de cele așteptate, 4.9 grrade având cea mai mare replică a cutremului.

