Cascada Bigăr din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa s-a prăbuşit luni. Momentul a fost filmat, iar clipul postat pe pagina de Facebook a Romsilva.

CLIPUL POATE FI VĂZUT AICI!

Cascada Bigăr din Valea Minişului s-a prăbușit

În postare, Romsilva a ținut să dezmintă informația potrivit căreia prăbușirea cascadei ar fi fost provocată de captarea apei de către păstrăvăria Valea Miniș.

Informația a fost susținută de Mircea Jumanca, activist pentru protecția mediului și ghid de turism: „Travertinul, roca din care este formată acea cascadă, este un calcar care se depune constant odată cu trecerea apei dulci. Dar apa din izbucul care alimenta cascada a fost deviată pentru o păstrăvărie, astfel că roca nu a mai avut parte de necesarul ei natural”.

În schimb, potrivit Romsilva, cascada s-a prăbușit din cauze naturale, sub propria greutate: „Păstrăvăria Valea Miniș a fost construită în perioada 1986-1988, inclusiv o lucrare de captare pe izvorul Bigăr, iar în ultimii 33 de ani NU s-a mai efectuat nicio lucrare suplimentară, deci NU aceasta este cauza prăbușirii cascadei. Așa cum am precizat anterior, cascada Bigăr s-a prăbușit din cauze naturale, sub propria greutate, în urma acumulării în timp a travertinului și a mușchiului”.

Cascada Bigăr din Valea Minişului, județul Caraş-Severin, devenise de câţiva ani unul dintre locurile preferate de turişti. Ea a fost introdusă în mai multe topuri a celor mai spectaculoase cascade din lume.