Momentul în care mama şi cei patru copii ai ei au fost luaţi de viitură în Prahova: IMAGINI DRAMATICE (VIDEO)

Momentul în care mama şi cei patru copii ai ei au fost luaţi de viitură, în localitatea Sângeru, din județul Prahova a fost surprins de un martor cu telefonul mobil. Atât femeia, cât şi copiii, se aflau pe o saltea în momentul în care apele au distrus casa. În imagini se poate observa cum femeia, aflată singură pe saltea, este purtată pe râu.

Casa familiei din comuna Sângeru a fost luată pur şi simplu pe sus de un torent, cu tot cu cei care locuiau în ea. Două fetiţe şi un băiat au murit în apele învolburate, iar un alt băiat, frate cu cei trei, este de negăsit.

Îngrozită, mama celor patru copii, care a fost salvată, a sunat la 112, iar, la faţa locului, au ajuns peste 30 de pompieri şi medici SMURD.

