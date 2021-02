Momentul în care un motociclist e spulberat în Timişoara de un şofer. În ce stare e acum victima (VIDEO)

Un motociclist şi-a văzut moartea cu ochii în mijlocul Timişoarei. Acesta s-a izbit în plin de un autoturism care nu i-a dat prioritate. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghre din zonă, informează B1 TV.

Accidentul a avut loc pe una din cele mai circulate străzi din Timişoara. Motociclistul, în vârstă de 26 de ani, circula regulamentar în momentul în care şoferul a virat stânga fără să se asigure şi fără să acorde prioritate. Aşa a ajuns exact în faţa motociclistului, care s-a izbit violent de autoturism.

