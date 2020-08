Momentul șocant al exploziei din Beirut, tragedia care a ucis peste 70 de oameni și a rănit alți 3700 (VIDEO)

O explozie masivă s-a petrecut marți, în zona portului din Beirut. Deflagrația a produs panică în capitala libaneză.

Mai multe clădiri din apropiere au fost distruse, ferestele altora au fost sparte de suflul exploziei, iar fumul negru s-a văzut de la kilometri depărtare.

Pe rețelele sociale au început să circule intens imagini și clipuri cu momentul exploziei ce a provocat pagube semnficative.

