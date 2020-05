Ministrul Educației, Monica Anisie, despre posibilitatea anulării examenelor: "Sunt voci care susţin acest lucru și voci care susțin că nu trebuie să renunțăm la examene"

Mai multe voci au susținut, în contextul pandemieid e COVID-19 și al desfășurării cursurilor școlare la distanță, că examenele de Capacitate și Bacalaureatul ar trebui să fie anulate și înlocuite cu mediile de sfârșit de an. În acest context, ministrul Educației Monica Anisie, a explicat faptul că în România s-a stabilit susținerea acestor examene, în condițiile în care există părinţi care susţin că nu trebuie să se renunţe la aceste examene.

„Sunt voci care susţin acest lucru şi sunt voci ale părinţilor şi elevilor care susţin că nu trebuie să renunţăm la aceste examene naţionale. Am primit, la minister, numeroase petiţii în sensul acesta. Ştiţi foarte bine că admiterea la liceu se realizează tocmai pe baza mediei de la evaluarea naţională şi 20% contează şi mediile din gimnaziu. Dacă facem o ierarhie în sensul acesta, vom vedea că acei copii care vor susţine evaluarea naţională sunt avantajaţi, nu pe baza mediilor din 5-8, dar ca să răspundem categoric trebuie să ascultăm toate vocile şi să luăm decizia care este cea mai bună şi în favoarea elevilor”, a subliniat ministrul Educaţiei.

Aceatsa a precizat că Examenul de Evaluare naţională va începe pe 15 iunie, iar cel de Bacalaureat pe data de 22 iunie. Ea a explicat că în acest an, elementul de noutate va fi reprezentat de schimbările apărute la examenele de certificare a competenţelor profesionale

„Decizia este deja luată, şi anume că examenul de Evaluare naţională începe pe data de 15 iunie şi cel de Bacalaureat pe data de 22 iunie. Noutatea pe care o avem o avem la examenele de certificare a competenţelor profesionale. Este vorba de certificarea competenţelor pentru nivelul 3, 4 şi 5, conform cadrului naţional al calificărilor. Pentru învăţământul vocaţional, profesional şi profesional dual, precum şi cele din învăţământul postliceal, vor fi realizate acest examene numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată în conformitate cu metodologiile aferente fiecărui tip de certificare a competenţelor”, a spus Monica Anisie la Digi24.

Președintele Klaus Iohannis anunță că elevii nu vor reveni în clase până la sfârșitul anului școlar

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că anul școlar se va termina pe 12 iunie, așa cum e programat, dar elevii nu vor mai reveni fizic la ore. Totuși, elevii din clasele terminale vor fi exceptați de la această regulă, urmând să revină la școală între 2 și 12 iunie, pentru a se pregăti înainte de examenele naționale.

„ Nu putem vorbi în niciun fel de relaxare sau încetinire a acestei epidemii. Dar trebuie să ținem cont și de anumite lucruri simple. Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica, din punctul nostru de vedere, două riscuri mari: copiii să ducă boala la școală și de la școală, acasă. Am dorit și să știm ce fac alte țări. Unele nu mai vor să redeschidă școlile, unele situația încă e în evaluare. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă unde s-au deschis experimental. În Franța s-a deschis într-o regiune. După câteva zile, zeci de elevi și profesori au fost confirmați. Unii profesori au ajuns la ATI. S-a decis astăzi ca, pentru majoritatea, grădinițele școlile și universitățile să nu se mai deschidă în acest an. Orele vor fi continuate online. Elevul, studentul nu se va întoarce FIZIC la ore. Școlile nu se vor mai redeschide în acest an școlar”, declara președintele Iohannis.

Anul școlar, afectat de epidemia de coronavirus

România e în stare e urgență din 16 martie, din cauza epidemiei de coronavirus. La jumătatea lunii aprilie, această stare a fost prelungită cu încă o lună prin decret prezidențial. Ea ar urma să fie ridicată de la jumătatea lunii mai, când primele măsuri de relaxare a restricțiilor vor intra în vigoare.

Din 11 martie, școlile au fost închise și, de atunci, orele s-au ținut online.

Inițial, ministrul Educației, Monica Anisie, a susținut că la nivelul Ministerului e preconizată redeschiderea școlilor după ridicarea stării de urgență. În aceeași zi, însă, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, s-a arătat sceptic că acest lucru se va întâmpla.

Recent, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a subliniat că nici nu se pune problema ca școlile să fie deschise atât de curând.