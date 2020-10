Monica Anisie: Avem peste 3.300 de școli în scenariul roșu / În spațiul școlii nu există pericolul infectării, s-au luat toate măsurile. Pericolul este dincolo de poarta școlii (VIDEO)

Un număr de 3.393 de școli din România sunt în scenariul roșu, în timp ce 4.500 de unități de învățământ din țară se regăsesc în scenariul galben, iar alte 9.300 funcționează în scenariul verde, a precizat Monica Anisie, ministrul Educației, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

