Monica Anisie, avertisment pentru profesorii care refuză să predea online / Primele sancțiuni aplicate

Monica Anisie, ministrul Educației, a declarat, sâmbătă, că au început să fie luate măsuri împotriva profesorilor care refuză să predea online. La Dâmbovița, de exemplu, unei învăţătoare i s-a desfăcut contractul de muncă, iar în Vrancea un profesor a fost sancţionat financiar şi disciplinar. Declarațiile vin în contextul în care, de mai mult timp, elevii se plâng că sunt cadre didactice care refuză să țină lecțiile într-un astfel de sistem și, uneori, se limitează doar la a trimite niște fișe. De luni, toate școlile din România vor intra în scenariul roșu, deci predare exclusiv online, aceasta fiind una dintre noile măsuri anticoronavirus decise de Guvern.

Sâmbătă, ministrul Educației le-a transmis profesorilor care nu vor să-și țină cursurile pe internet că au obligația să facă acest lucru, „în conformitate cu prevederile legale, că, dacă nu, se pot lua şi măsuri”. Monica Anisie a dat și două exemple.

„Pentru profesorii care nu vor să desfășoare învățământ online, am dat un mesaj foarte clar, că trebuie să se mobilizeze toți profesorii și să-și desfășoare activitățile în conformitate cu prevederile legale. Dacă nu, se pot lua și măsuri. De exemplu, în județul Vrancea un profesor a fost sancționat pentru că nu a vrut să desfășoare învățământ online: i s-au tăiat orele respective din salariu și a primit o sancțiune disciplinară. În județul Dâmbovița chiar s-a ajuns la desfacerea contractului de muncă pentru o învățătoare care a refuzat să desfășoare orele online”, a declarat ministrul Monica Anisie, pentru PRO TV.

Totuși, aceasta a ținut să precizeze că sunt și profesori „care s-au mobilizat şi se mobilizează şi acum tocmai pentru că le pasă de educaţie şi de copii”.

Elevii sunt supărați că unii profesori refuză să predea online

La finele lunii trecute, Silviu Morcan, preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Constanţa, a declarat, pentru B1 TV, că Ministerul Educației trebuie să ia urgent măsuri deoarece sunt profesori care refuză să țină lecțiile online.

„E inacceptabil ca acum, când avem nevoie mai mult ca niciodată de profesori responsabili care să transpună conținutul de la clasă în mediul online, să ne confruntăm cu situații în care ei pur și simplu refuză, invocând varii motive. Și am avut o reacție foarte vehementă în care am spus că un profesor care refuză să predea în mediul online are două opțiuni: fie își ia concediu fără plată până la sfâșitul pandemiei, fie își dă demisia din învățământ”, a afirmat Morcan.

Sâmbătă, Rareş Voicu, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, a susținut, pentru B1 TV, că schimbările impuse de epidemia de coronavirus vor afecta cu siguranță rezultatele elevilor, dar cât de mult, asta depinde de capacitatea Minsterului Educației de a gândi strategii care să umple golurile în învățare.

„Am avut o consultare ieri cu colegii din țară și ne-au transmis faptul că școala online este mult mai ineficientă decât școala față în față, chiar și în acest context. Mai ales în cazul materiilor de la real, matematică, fizică, chimie. Predarea online nu e absolut deloc precum cea de la clasă și mi-au spus că predarea online afectează puternic relația profesor - elev. Sper că cei din Minister își vor da seama cât de importantă e evaluarea în timpul anului școlar și creare unor strategii de învățare care să umple aceste goluri, plus programele de pregătire în vară și primăvară - dacă se fac planificat, nu cum a fost anul trecut - atunci cred că rezultatele examenelor nu vor fi puternic afectate. Ele vor fi afectate cu siguranță, dar dacă măsurile se iau din timp și cu cap nu vor fi puternic afectate”, a explicat Voicu.