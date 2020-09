Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat joi seară că 101 școli din țară se încadrează în scenariul roșu, adică elevii vor începe noul an școlar făcând cursuri online. Datele sunt însă provizorii în condițiile în care nu au fost încă transmise deciziile privind unitățile de învățământ din București și din 12 județe.

„Așteptăm datele de la București, deciziile încă nu au fost comunicate. Este în plină desfășurare activitatea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență și imediat ce se va încheia și se va da hotărârea, va fi comunicată și la Ministerul Educației. Avem însă deciziile de la alte județe. Lipsesc de la București, Bihor, Brăila, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Giurgiu, Mehedinți, Maramureș, Prahova, Satu Mare, Suceava și Teleroman. Restul județelor au decis deja. Sunt 43 de localități anunțate deja de către Direcția de Sănătate Publică în care se vor desfășura cursurile în sistem online. Este un raport preliminar. 6.116 unități de învățământ în care se aplică scenariul verde, 2.711 – scenariul galben și 101 unități de învățământ cu scenariul roșu, la acest moment, deci fără acele județe în care încă nu s-a luat decizia la nivelul Comitetului județean pentru Situații de Urgență”, a declarat Monica Anisie.

În acest context, vicepremierul Raluca Turcan a făcut apel ca eforturile inspectoratelor și autorităților locale să se concentreze mai ales asupra unităților de învățământ încadrate, în acest moment, în scenariul roșu.

”Guvernul, prin Ministerul Educației și Ministerul Fondurilor Europene, a pus la dispoziție 175 de milioane de euro pentru ca unitățile școlare, inspectoratele sau autoritățile publice locale să poată să achiziționeze 500.000 de tablete și laptopuri, măști și dezinfectanți, containere sanitare, în localitățile unde nu există racordare la rețeaua de apă și canal. Aceste achiziții pot fi făcute direct și ele trebuie să înceapă cu preponderență în localitățile care, în momentul de față, figurează pe scenariul roșu. Eforturile trebuie să fie direcționate, în primul rând, pe unitățile din scenariul roșu. De asemenea, o infuzie de achiziție de tablete pe unitățile din scenariul galben, pentru că acolo va exista varianta hibridă și concentrarea resurselor privind distanțarea în școlile unde funcționează scenariul verde, astfel încât toate procesele din interiorul școlii să se deruleze așa cum trebuie”, a declarat Raluca Turcan.

