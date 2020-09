Monica Anisie, despre achiziția de tablete pentru elevi: Sunt total dezamăgită de modul în care ONAC a realizat această achiziție. Avem necesarul de tablete în unele școli (VIDEO)

Ministrul Educației s-a declarat dezamăgit de modul în care Oficiului Național pentru Achiziţii Centralizate (ONAC) a gestionat achiziția de tablete pentru elevi. Premierul Ludovi Orban a anunțat recent că Guvernul nu va putea achiziționa toate cele 250.000 de tablete care ar fi trebuit să ajungă la elevi pentru ca aceștia să poată face cursuri online.

„Sunt total dezamăgită de modul în care ONAC a realizat această achiziție. Ministerul Educației, încă din 7 mai, a pus la dispoziția ONAC tot ceea ce trebuia pentru ca această achiziție să se desfășoare normal. Ministerul a solicitat data de 10 septembrie pentru ca acele tablele să ajungă la elevi. Ceea ce s-a întâmplat, a condus la dorința de a fi cât mai rapid aproape de elevi și de a asigura cu echipamente electronice fiecare unitate de învățământ. (...)

Am elaborat un ordin de ministru, încă din iulie, prin care am stabilit modalitatea în care distribuim aceste tablete. Noi ne-am pregătit, iar ceea ce a făcut ONAC se vede astăzi, adică nu a reușit să ducă la bun sfârșit întreaga licitație, ci doar avem un singur câștigător, pentru trei loturi din nouă și încă procedura nu a fost încheiată. Suntem în perioada de contestație. Prin urmare, s-ar putea să nu fie declarat câștigător până la final operatorul economic care a câștigat inițial.

O achiziție centralizată presupune mai multe riscuri. Am luat decizia ca, la nivelul unităților de învățământ să se facă un necesar și să ajutăm școala să achiziționeze echipamentele de care are nevoie. Guvernul României a alocat 175 de milioane de euro, nu numai pentru echipamente electronice, ci și pentru echipamente sanitare”, a declarat Monica Anisie.

Ministrul Educației a mai precizat că, în acest moment, necesarul de tablete este asigurat în unele unități de învățământ, acolo unde autoritățile locale au luat măsuri. În prezent, pot fi asigirate doar 82.000 de tablete din totalul de 250.000 care ar fi trebuit să fie achiziționate, a mai spus Anisie, precizând că a aflat din presă despre problemele privind licitația, motiv pentru care i-a cerut premierului demiterea conducerii ONAC.PLECAREA ANULUI DE LA PRO TV! VEDETA POSTULI VA PLECA la noua televiziune a lui Adrian Sârbu

”Pe măsură ce timpul a trecut, autoritățile publice locale au luat măsuri și avem necesarul de tablete în unele școli. Unele autorități publice locale nu au pregătit, din acest punct de vedere, școlile. Suntem în contact direct cu fiecare unitate de învățământ. (...)

La momentul acesta sunt aproximativ 82.000 de tablete. Acum avem un câștigător declarat (al licitației –n.r.), așa am aflat din spațiul public, nici măcar nu a fost transmisă informația către Ministerul Educației, având în vedere că suntem beneficiari.

Am avut discuții nenumărate cu doamna președinte (a ONAC – n.r.). De fiecare dată m-a asigurat că lucrurile sunt foarte bine realizate, că nu se va întâmpla nimic, că vom avea câștigători, că va fi bine la începutul anului școlar.

În momentul în care am aflat din presă ceea ce s-a întâmplat cu această licitație, am solicitat premierului demiterea doamnei director.

Aceste tablete reprezintă un parcurs de achiziție publică. În momentul în care se va încheia procesul de achiziție publică, putem să spunem când anume vor fi livrate aceste tablete. Până atunci, termenul pe care eu l-am impus este de 10 septembrie”, a mai declarat ministrul Educației.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.