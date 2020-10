Monica Anisie, despre noile măsuri privind cursurile online. ''Vom lua măsuri, exact ca în primăvară, când am eliminat tezele''

Monica Anisie, ministrul educației, a vorbit, vineri, la PRO TV, despre măsurile luate pentru a reduce materia elevilor, adaptarea la cursurile online, dar și scurtarea orarului.

“Vom lua măsurile care se impun în funcție de situația creată, etapă cu etapă. Dacă va fi necesar, vom lua măsuri. Exact cum am făcut și în primăvară, când am luat decizia de a elimina tezele pentru că nu exista posibilitatea de a susține aceste examene”, a spus Monica Anisie, potrivit PRO TV.

Măsurile anunțate de aceasta sunt reducerea drastică a materiei, renunţarea la anumite capitole de la diferite materii, adaptarea programei pentru predarea digitală, scurtarea orarului pentru elevi să stea cât mai puțin în fața calculatorului.

„În cadrul Ministerului Educației se face o analiză. Sunt colegi profesori care consideră că este necesar să realizăm și activitățile acestea în sistem online, dacă nu putem să le organizăm ca până acum, însă sunt și colegi care spun că ar trebui să le anulăm. E o discuție în cadrul MEC pe această temă”, a mai adăugat Monica Anisie.

“Pe 25 septembrie, am transmis aceste tablete solicitate. Am aflat întâmplător că aceste tablete nu au fost distribuite. Având în vedere că se anunța posibilitatea intrării în scenariul roșu, am solicitat prefectului o întâlnire. La acea întâlnire, am aflat că aceste tablete nu au fost distribuite. Inspectorii mi-au spus că nici nu știau că au ajuns în depozitul inspectoratului general. Vor primi tablete și elevii care au solicitat ulterior aceste dispozitive”, a mai spus aceasta.