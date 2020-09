Într-o intervenție pentru B1 TV, sâmbătă, Ministrul Educației a oferit detalii legate de începerea noului an școlar, amintind și despre tabletele destinate elevilor.

„Din martie, m-am preocupat, am tot spus că trebuie să avem tablete. În mai am primit banii de la Guvern și i-am alocat pentru achiziționarea a 250.000 de tablete.

Am dat banii către ONAC, care se ocupă de achizițile centralizate. S-a realizat destul de târziu, nu știu de ce, că noi nu putem verifica. Am aflat că e un câștigător pentru trei loturi. Deci au fost nouă loturi și au câștigat pentru trei. Sunt 82.000 de tablete.

Data de 8 înțeleg de la ONAC că e ultima zi în care se pot depune contestații la licitații. Până acum nu s-au depus contestații. Dacă nu se depun, 82.000 de tablete, pe 9, înțelegem că operatorul care a câștigat începe distribuția. A fost un necesar stabilit de 250.000. El a fost transmis de inspectoratele școlare. Ele au făcut un inventar, l-au transmis la Minister și pe baza lui, noi am putut fundamenta această achiziție”, spune Monica Anisie.

