Monica Anisie, despre situația din Capitală: Inspectorii mi-au spus că tablete au fost distribuite către școli – la sectoarele 2 și 4 am certitudinea că au ajuns la copii / Suspendarea cursurilor se va aplica și la stat, și la particular (VIDEO)

Monica Anisie, ministrul Educației, a făcut o nouă serie de precizări, luni dimineață, după ce anterior precizase că Inspectoratul Școlar va propune Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență suspendarea activității didactice față în față pentru o perioadă de 14 zile.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.