Monica Anisie, întrebată despre cadrele didactice care refuză să predea online: „Toți profesorii trebuie să înțeleagă că este important să fie alături de elevi”

Monica Anisie a fost întrebată, luni, despre eventuale măsuri împotriva cadrelor didactice care încă nu acceptă să predea în sistem online. În acest context, ministrul Educației a subliniat că „toți profesorii trebuie să înțeleagă că este important să fie alături de elevi” – să îi învețe, să îi îndrume și să îi sprijine emoțional.

Ministrul Monica Anisie, mesaj pentru profesori

Potrivit Agerpres, întrebată ce măsuri se vor lua împotriva profesorilor care încă nu acceptă să predea online, ministrul Monica Anisie a răspuns: „Toţi profesorii trebuie să înţeleagă că este important să fie alături de elevi pentru că aceasta este menirea noastră - să fim alături de elevii noştri, să îi învăţăm, să îi îndrumăm şi să îi sprijinim emoţional. Aceştia trebuie să înţeleagă lucrul despre care am vorbit mai devreme”.

Ce a mai declarat Monica Anisie, de Ziua Mondială a Educației

Ministrul Monica Anisie a făcut mai multe declarații luni, 5 octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației. Ea susține că, în ceea ce privește anul școlar 2019-2020, obiectivele Ministerului Educației „au fost îndeplinite”.

„Știu, au fost momente grele prin care am trecut, din momentul 11 martie și până în prezent. Semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020 a reprezentat, pe finalul lui, un moment greu, dar cu toții ne-am unit forțele și l-am încheiat cu bine. Obiectivele Ministerului Educației au fost îndeplinite. Încheierea anului școlar în condiții bune pentru elevi și profesori, și susținerea examenelor naționale, atât pentru elevi, cât și pentru studenți, dar și susținerea concursurilor pentru colegii noștri, cadre didactice. Au fost obiective îndeplinite cu succes, dar aceste obiective nu puteau fi îndeplinite fără noi toți și acesta este meritul dumneavoastră, și vă mulțumesc tuturor celor peste 75.000 de cadre didactice care s-au implicat în realizarea examenelor naționale – vorbim despre Evaluarea Națională – sau cele peste 50.000 de cadre didactice care au muncit în toată această vară pentru a realiza Examenul de Bacalaureat. Știți foarte bine, cu toții, că am avut un an altfel, încheiat cu succes, repet, pentru că ne-am unit forțele și putem face lucrul acesta, să rămânem uniți, și în anul școlar 2020-2021, an școlar care începe altfel, cu respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor”, a declarat Monica Anisie.

Totodată, ea a afirmat că „a fost un an școlar care s-a încheiat, spuneam, destul de dificil, dar ne-am adaptat rapid și trebuie să vă spun, dragi colegi, că în toate videoconferințele pe care le-am avut cu miniștrii Educației din Uniunea Europeană să știți că am fost apreciați pentru modul în care ne-am organizat și modul în care am desfășurat activitățile, astfel încât Educația să continue”.