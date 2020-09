Monica Anisie, mesaj pentru elevi și profesori: ''Acest început trebuie să fie, în primul rând, despre copii!''

Ministrul Educației, Monica Anisie a transmis un mesaj părinților, profesorilor și elevilor odată cu începerea școlilor:

„Dragi copii,

Stimati părinți,

Stimați colegi profesori,

Bine ați revenit la școală!

Este, pentru fiecare dintre noi, un an imprevizibil și complicat, dar și cu multe oportunități! Din păcate, a fost nevoie de o situație de criză pentru a realiza, cu adevărat, cât de mult contează anii de școală în formarea viitorului adult.

Am înțeles cu toții că avem urgent nevoie să adaptăm sistemul contextului actual: prin conștientizare, modernizare și, cel mai important, prin digitalizare!

Chiar dacă acest an școlar începe cu unele temeri din cauza situației epidemiologice, nerăbdarea elevilor de a-și revedea colegii și profesorii, bucuria și speranța tuturor că într-o zi se vor întoarce la școală sunt infinit mai puternice.

Acest început trebuie să fie, în primul rând, despre copii! Noi, profesorii, vom avea șansa să dovedim și acum că suntem încrezători în destinul nostru și că putem să-i pregătim pe elevi pentru viață! Lor trebuie să le dăruim cunoașterea, pasiunea și suportul nostru, indiferent de școala în care învață, de locul din care provin, de contextul familial.

Școala are nevoie de noi toți! Să fim mai prudenți, mai responsabili și mai implicați!

Dragi elevi,

trebuie să conștientizaţi atât importanţa educaţiei, cât și respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului! În voi este forța, alături de noi, de a depăși orice obstacol! Implicarea voastră contează!

Mult succes tuturor și toate gândurile mele bune!”, scrie Anisie pe Facebook.