O declarație a ministrului Educației, Monica Anisie, a stârnit polemici în mediul online. Ministrul a fost invitat luni seara la Realitatea Plus, unde a fost întrebată dacă există soluții pentru accesul la cursuri în cazul elevilor din medii defavorizate și care nu dispun de curent electric. Anisie a vorbit despre acest subiect, dar a făcut referire și la programul realizat cu Televiziunea Română, care oferă elevilor aflați în pragul susținerii examenelor posibilitatea de a păstra contactul cu materiile de învățământ prin intermediul emisiunii "Teleșcoala”.





“Moderatoarea: Am identificat până la ora actuală soluții pentru fiecare copil, și cei defavorizați, și ... i-ați luat în calcul și pe cei care nu au curent electric acasă, deci nu au cum să se conecteze cu tableta la internet? Ce șanse au în fața celorlalți?



Monica Anisie: Bineînțeles că s-au luat și astfel de măsuri, încă din perioada în care am fost în situația de urgență și cu toții am stat acasă și am desfășurat cursurile în sistem online. Acolo unde nu a existat această posibilitate, unitatea de învățământ a asigurat materiale de lucru pentru copii în așa fel încât să continue învățarea”.

Cine este Monica Anisie, ministrul Educației





Monica Anisie este ministru al Educației din noiembrie 2019, în Guvernul Orban. Anisie este profesoară de Limba și literatura română la Colegiul ”Tudor Vianu” din București.

Aceasta intrat în minister în perioada 2011-2012, când a fost secretar general adjunct la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. În perioada 2012-2014 a fost consilier pe educație la Administrația Prezidențială, în mandatul lui Traian Băsescu, potrivit CV-ului publicat pe edu.ro. După ce a plecat de la Președenție, Anisie s-a întors la minister, unde a fost director al Direcției de Inspecție Școlară, în perioada februarie 2014-ianuarie 2016.



În 2016, Monica Anisie a făcut parte din guvernul tehnocrat, unde a fost secretar de stat pentru preuniversitar sub miniștrii Adrian Curaj și Mircea Dumitru.





Experiență profesională:

februarie 2016: Secretar de Stat Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

ianuarie 2016-februarie 2016: Director General Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

februarie 2014-ianuarie 2016: Director Direcția Inspecție Școlară, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

2012-2014: Consilier, Departamentul de Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială

2011-2012: Secretar General Adjunct la MECTS Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

2009-2011: Inspector Școlar General Adjunct la Inspectoratul Școlar al Municipiului București 2008-2009: Membru in comisiile de lucru ale Ministerului Educației Cercetării și Inovării

2007-2009: Membru in consiliul consultativ al Inspectoratului Școlar al Municipiului București

2007-2009: Profesor metodist, delegat al Inspectoratului Școlar al Municipiului București

2005-2009: Responsabil al comisiei metodice de limbă şi literatură română 2001-2005: Consilier şcolar cu rang de director adjunct 1994-prezent: Profesor limba și literatura română

Educație și formare:

2012: atestat, Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, Autoritatea Națională a Funcționarilor Publici

2012: certificat, Control intern/managerial, strategie și aplicare, Ministerul Finanțelor Publice

2011: atestat, OSCINT pentru Management educațional preuniversitar, Academia Națională de Informații

2011: Atestat, Educație pentru Uniunea Europeană

2010: Certificat, mentor, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

2010: Certificat, manager de proiect Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

2009: Certificat, Practica studiilor de impact privind politicile publice în domeniul educației, Secretariatul General al Guvernului

2007-2009: Diplomă Master, Integrare Europeana si problematica sociala, Facultatea de Științe politice, Sociologie și Relații Internaționale

2007-2008: Diploma Master, Management educațional, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

1992-1996: Diploma de Licență, Universitatea București, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine