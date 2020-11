Monica Anisie: Tezele nu se mai susțin în acest an școlar / Cu ce vor fi înlocuite (VIDEO)

Monica Anisie, ministrul Educației, a anunţat, sâmbătă, că tezele nu se vor mai susține în acest an școlar, din cauza epidemiei de coronavirus. Decizia vine după ce, anterior, Ministerul a decis ca olimpiadele și concursurile să fie, de asemenea, suspendate. Anisie a precizat că tezele vor fi înlocuite cu „evaluarea sumativă”.

„În ceea ce privește susținerea tezelor, după consultarea pe care am avut-o cu toți factorii implicați, am luat decizia ca acestea să nu se mai susțină anul acesta școlar.

Să nu uităm că tezele se susțin la doar două sau trei discipline, în rest se realizează evaluarea sumativă. Deci, tezele nu se susțin, însă au fost înlocuite cu evaluarea sumativă”, a declarat ministrul Monica Anisie, citată de stirileprotv.ro.

