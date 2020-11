Monica Anisie: Vin tot mai multe semnale de la elevi și părinți că orele online nu se desfășoară (VIDEO)

Luni, ministrul Educației, Monica Anisie, a făcut apel la inspectorii școlari să intensifice monitorizarea lecțiilor online, pentru că la Ministerul Educației „vin tot mai dese semnale” de la elevi și părinți că orele în sistem online nu se desfășoară.

Aceasta a adăugat că, potrivit raportărilor transmise de inspectoratele şcolare, luni, la ora 10.30, 8.797 de şcoli erau în scenariul verde, 5.029 în cel galben, iar 3.830 în cel roşu, precizând că aproximativ 1 milion de elevi din România învață exclusiv online.

„V-aş ruga să îmi permiteţi să fac un apel către inspectorii şcolari generali, generali adjuncţi şi inspectori şcolari din cadrul inspectoratelor şcolare, să intensifice activitatea de monitorizare a lecţiilor desfăşurate în sistemul online şi spun acest lucru pentru că în cadrul Ministerului Educaţiei vin tot mai dese semnale de la părinţi şi elevi că nu se desfăşoară aceste activităţi didactice în sistem online”, a spus ea.

„Ministerul Educaţiei va realiza în această perioadă, împreună cu inspectoratele şcolare, activităţi de inspecţie, de monitorizare. De altfel, şi sindicatele au fost cele care au dorit să participe alături de inspectorate la aceste activităţi de monitorizare a activităţilor didactice desfăşurate în sistem online”, a adăugat Monica Anisie.

