O nouă dramă zguduie muzica populară românească!

VEZI GALERIA FOTO

Artista Monica Pîrvulescu a suferit un accident în Turcia și acum se află în stare extrem de gravă la un spital din Grecia.

ÎNCĂ O TRAGEDIE ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ! LACRIMI PENTRU GABRIEL COTABIȚĂ! S-A ÎNTÂMPLAT LA PATRU ANI DE CÂND A FOST BĂGAT ÎN COMĂ (GALERIE FOTO)

Medicii nu au vești bune, spunând că Monica prezintă fracturi grave la coloana vertebrală, astfel că sunt destul de îngrijorați cu privire la revenirea ei completă, scrie ciao.ro.

LACRIMI PENTRU HORIA MOCULESCU! ANUNȚUL MORȚII S-A ÎNTÂMPLAT ÎN MIEZ DE NOAPTE! CU REGRET VĂ ANUNȚĂM CĂ... (FOTO)

Soțul Monicăi, Bogdan Pîrvulescu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că asigurarea nu reușește să acopere costul prea mare al operației și nici toate cheltuielile spitalicești.

CARMEN HARRA A AVUT DREPTATE! ADIO, MAESTRE! A MURIT ÎNAINTE DE A ÎMPLINI VÂRSTA DE 60 DE ANI! ROMÂNIA, ÎN LACRIMI (GALERIE FOTO)

În plus, va fi necesar transportul acesteia România cu o mașină care să o aducă în condiții sigure, după care va avea nevoie și de câteva luni de recuperare, pentru a reuși să treacă peste această dramă.

„Eu, Bogdan Pirvulescu, si Iubita mea soție Monica Pirvulescu , mama celor trei copii ai mei Roberto 15 ani, Irina 12 ani și Eva 9 luni trecem prin cea mai grea situație prin care poate trece o familie.

Suntem in Grecia, unde Monica a avut un accident si are coloana facturată, suntem in spital iar asigurarea nu acoperă costurile operației si a spitalizarii, iar copiii sunt in țară si încă nu au aflat de acest necaz. Ne așteaptă o perioadă foarte grea (transportul in țară cu o mașină in care sa poată sta cat mai comod si o perioadă de cateva luni de recuperare), dupa care sperăm sa se faca bine .

Va rugăm din inimă să ne ajutați cum puteti si cu ce puteți, voi cei care ne cunoașteți și voi care puteți. Avem mare nevoie. Va suntem recunoscători …Si haideți sa ne rugăm toți pentru sănătatea ei .

Cei care doriți sa donați o sumă de bani (fiecare cât poate) avem doua conturi bancare (RO23 RNCB 0318 0687 4317 0001 cont lei sau RO82 RNCB 0318 0687 4317 0006 cont euro PIRVULESCU PETRICA BOGDAN ) sau puteți dona acestor persoane (Gogosanu Tavi, Raluca Baloi, Claudia Mandras, Adela Goga, Izabela Pirvuletu, Ara Luță) care vor sa ne ajute.

Ne este foarte greu sa vă cerem ajutorul… dar suntem intr-o situatie foarte grea si avem nevoie de voi. Va multumim din suflet”, a fost mesajul lui Bogdan Pîrvulescu, pe pagina sa de Facebook.