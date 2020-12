Monica Tatoiu ameninţă AUR cu judecata. Afacerista susține că a fost înscrisă în partid fără voia sa

Co-președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor, George Simion, a fost implicat într-un scandal de proporții la scurt timp după după alegerile prezidențiale. Bărbatul a fost tras la răspundere de cunoscuta femeie de afaceri pentru faptul că figurează ca membru a partidului pe care acesta îl reprezintă, deși ea nu a semnat vreodată o adeziune pentru a se înscrie în partid.

A fost înscrisă în noul partid fără să știe

Monica Tatoiu a postat ieri noapte un mesaj pe una dintre rețelele de socializare, în care susţine că ar fi fost înscrisă în Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), fără ca ea să aibă vreo contribuție sau dorință în acest sens.

„Nu am făcut nici o cerere de adeziune. Și uite ce am primit. Ăștia sunt mai ceva ca căpușele. Or fi cumpărat din donații niște baze de date. Doar că pe mine m-au enervat. Și mie îmi plac confruntările în tribunale. De acum încolo cu binoclul pe oamenii lor care sunt în față.”, este mesajul postat de Monica Tatoiu pe pagină personală de Facebook.

Totodată, aceasta a reclamat încălcarea legii de protecție a datelor și se arată dezamăgită de modul în care noul partid permite înscrierile.

”Am firmă care se ocupă cu chestia asta. Am lucrat în multi-level. Ştiu cum se recrutează. Cum se recruta, că acum nu se mai poate, cu legea de protecţie a datelor personale. Am sărit în sus.”

De asemenea, ea a publicat şi o captură a email-ului în care i se mulţumeşte „pentru încredere” şi i se urează bun venit în partid.

”Nu se poate aşa ceva în România secolului 21”

Mai mult decât atât, Monica Tatoiu a dezbătut acest subiect ieri seară şi la Antena 3, într-o emisiune în careera prezent inclusiv co-preşedintele AUR, George Simion.

„Mâine-poimâine mă trezesc în băgată într-un (…) dintr-ăsta care omoară (…) şi pe urmă trebuie să răspund în faţa legii. Nu se poate aşa ceva în România secolului 21. Am pus pe Facebook şi am fost înjurată în toate felurile, cu limbaj de galerie. Ce părere are dl. Simion despre toate acestea?”, a afirmat Monica Tatoiu, conform antena3.ro.

Pus în fața faptului împlinit, liderul partidului AUR s-a arătat surprins de experiența neplăcută trăită de Monica Tatoiu, moment în care și-a exprimat scuzele le rigoare pentru disconfortul creat. În plus, el a detaliat etapele de înscriere în noul partid, cât și faptul că orice român are acest drept, inclusiv să înscrie alte persoane, folosindu-le adresa de e-mail.

„Regret sincer că aţi fost jignită. Nu-mi dau seama cine v-a folosit adresa de e-mail. Noi avem un formular de adeziune pe care-l completează orice român, după care urmează anumiţi paşi. Suntem foarte tehnologizaţi.

Formularul este public, oricine putea folosi adresa dumneavoastră de e-mail. N-avem noi nicio vină că cineva a încercat, poate, să vă facă un lucru bun, să vă înscrie în AUR. Dar, staţi liniştită, la noi se devine membru … Sunt nişte paşi de completat.

Nu trebuie, d-na Tatoiu, înţeleg că nu doriţi să deveniţi membru. Ar trebuie să cercetaţi cine v-a folosit adresa…Să ajutăm autorităţile să identifice cine a completat formularul pentru dumneavoastră”, a precizat liderul AUR.