Monociclul electric, un mijloc de transport provocator si inedit

A merge pe o roata nu este pentru oricine, insa ideea ca un monociclu poate fi folosit doar pentru a face elemente de acrobatie la circ este usor demontata de zecile de pasageri atipici pe care incepem sa ii vedem prin oras.

Monociclul electric este un vehicul din ce in ce mai utilizat de catre cei pasionati si dornici de a economisi timp, dar si de a se distra. Este rapid, usor, compact, ecologic, cu un motor electric puternic si economic. In functie de model, acesta poate fi folosit pe carosabil, dar si pe terenuri denivelate, poate urca o panta considerabila si se poate strecura usor pe drumuri foarte inguste. Cei care au experienta se pot avanta si pot face tot felul de trick-shot-uri spectaculoase cu care sa isi impresioneze fanii de pe retelele sociale.

Cat de simplu sau complicat este sa conduci un astfel de vehicul? Daca vorbesti cu un posesor al unui monociclu iti va spune ca este destul de usor. Daca vei incerca sa te urci tu pe asa ceva, ca incepator, ti se va parea extrem de dificil. In realitate nu este nici simplu, nici complicat. Este adevarat ca ai nevoie de o perioada de acomodare ceva mai mare decat in cazul unei trotinete electrice sau a unei biciclete, insa odata invatate principiile de manevrare … pur si simplu vei descoperi un alt mod de a calatori prin oras.

De ce un monociclu electric pentru deplasarile prin oras? Devine usor de manevrat si este extrem de usor de purtat oriunde te duci - in mijloacele de transport in comun, in lift, in portbagaj. Plus ca il poti parca oriunde, langa birou, pe hol acasa sau in debara. Anumite modele au maner de transport inclus si o functie de pliere a pedalelor.

Pentru a vorbi de cateva specificatii tehnice ale unui astfel de vehicul, sa luam, ca exemplu, un model Inmotion, unele dintre cele mai redutabile monocicluri electrice de pe piata. Modelul Inmotion V5F, de exemplu, are o greutate de 11,9 kg, asigurand o autonomie de aproximativ 35-40 kilometri pentru un pasager cu o greutate medie. Fratele sau mai mare, V10F, varful de gama al celor de la Inmotion, are o greutate ceva mai mare, de 20,6 kg, insa asigura o autonomie de pana la 100 de kilometri. Acest model sustine cu brio chiar si un pasager de 120 de kg. Viteza maxima a acestui model este de 40 km/h, fiind asigurata de un motor de 2000W. Timpul de incarcare variaza de la 2-3 ore la 7-8 ore in functie de dimensiunea bateriei.

In Romania, poti gasi astfel de jucarii electrice in magazinul online AirMotion. Aici gasesti diverse modele, de la cele mai simplu de utilizat, cu roti ajutatoare, pana la cele mai performante din punct de vedere al puterii motorului, autonomiei, manevrabilitatii sau fiabilitatii.