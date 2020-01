Zi mare pentru credincioşii catolici din România. Monseniorul Aurel Percă, numit de Papa Francisc în oficiul de arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, a fost înscăunat, sâmbătă, în cadrul unei Sfinte Liturghii solemne celebrate în Catedrala "Sf. Iosif" din Capitală, informează B1 TV. La eveniment au participat mii de credincioşi. De asemenea, la ceremonie a putut fi observat şi premierul Ludovic Orban.

Noul arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, monseniorul Aurel Percă, are 68 de ani şi s-a născut la Săbăoani, în judeţul Neamţ. Este preot din 1979 şi a fost consacrat episcop în 1999, în noua Catedrală romano-catolică din Iaşi, monseniorul Ioan Robu fiind unul dintre episcopii consacratori. Deviza sa episcopală este

"Înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire", fiind luată din Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni.

La înscăunarea noului arhiepiscop au participat mii de credincioşi şi peste 200 de preoţi, doi cardinali, 24 de episcopi catolici, autorităţi civile şi politice, dar şi reprezentanţi ai ambasadelor şi cavaleri ai Ordinului de Malta.

Monseniorul Ioan Robu, căruia Papa Francisc i-a acceptat renunţarea la oficiul de arhiepiscop mitropolit de Bucureşti după ce a ajuns la vârsta canonică de 75 de ani, va deveni arhiepiscop mitropolit emerit.

