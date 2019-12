Moarte stupidă în județul Iași: Un bărbat a decedat după ce și-a băgat în gură o petardă aprinsă (VIDEO)

Caz șocant în comuna Belcești din județul Iași! Un bărbat de 40 de ani a decedat după ce și-a băgat singur în gură o petardă aprinsă.

O ambulanță a fost chemată de urgență de la Târgu Frumos pentru a interveni în cazul bărbatului, dar acesta nu a mai putut fi salvat.

Medicii nu au putut decât să constate decesul, bărbatul suferind leziuni care i-au luat viaţa.

