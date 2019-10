După ce un martor susține că în luna iulie ar fi văzut-o pe Luiza Melencu pe strada unde se practică prostituția, a avut loc un scandal sângeros între români, în urma căruia un bărbat a decedat.

Jurnaliștii italieni au scris despre acea răfuială, care a avut loc chiar în localitatea Corigliano Rossano, acolo unde acum, un martor susține că a văzut-o pe Luiza Melencu.

Scandalul între români a avut loc într-o casă de la marginea localității, în urma căruia un român de 43 de ani a murit. Tragedia s-a produs la începutul lunii iulie, după dispariția Luizei Melencu, fata de 18 ani răpită de Gheorghe Dincă în Caracal, în aprilie, informează stirilekanald.ro.

Coincidență sau nu este faptul că răfuială între români s-a produs în aceeași localitate din Italia în care o femeie a susținut că a văzut-o pe Luiza Melencu, la prostituție.

”Pe Luiza am văzut-o în data de 28 iulie. Luiza era pe strada unde se face prostituţie. A văzut-o pe la ora 21:10. În localitatea Corigliano Rossano, Provincia di Cosenza. Luiza era pe strada unde se face prostituţie, aproape. Lângă centrul comercial. Nu era împreună cu celelalte fete care mai erau. Era singură, speriată, că se vedea. Era cu pantalon negru. Pantofi negri cu toc, un tricou alb, păr lung, până la bata pantalonului, vârfurile roşii şi mai sus pe partea dreaptă.

Am recunoscut-o, am venit acasă şi la două zile, a apărut pe internet că Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu sunt dispărute şi i-am zis soţului meu că pe fata asta am văzut-o la prostituţie, pe strada S.S. 106. Acolo, ea era! Şi am zis că nu greşesc. Şi avea înălţimea 1.60, în jur de 62-63 de kilograme. Era speriată, se uita la fiecare maşină în parte, care erau oprite, că era o coloană mare.

A zis şi soţul meu: „Doamne, cât e de frumoasă! Ce caută aici?!” Dar ea era foarte speriată, se uita în stânga, în dreapta, în faţă, în spate. Am fost la poliţie şi poliţia a zis: „Dacă Ambasada şi Consulatul Român nu au dat-o dispărută în statul nostru, noi nu putem să intervenim. Românii noştri de la Ambasadă nu au făcut lucrul ăsta, pentru că în registrul de dispariţii în Italia, fetele nu există”, a spus femeia din Italia, care susține că a văzut-o pe Luiza Melencu la finalul lunii iulie pe o stradă unde se practică prostituția.